Fonte: dal nostro inviato Niccolò Ceccarini

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport dopo il premio quale miglior procuratore del 2018: "Ronaldo alla Juve? E' stato un trasferimento che non ha lasciato indifferente nessuno, è stato molto importante per tutto il calcio italiano. Ha cambiato tutto, è il miglior giocatore del mondo e per me della storia. Gennaio scorso Cristiano mi disse che era la Juventus la squadra nella quale gli sarebbe piaciuto giocare. Cancelo? E' un giocatore impressionate, che avrà un grande futuro. Ne sono sicuro L'Atletico Madrid per la Juve? La Champions è determinata spesso dalla sorte. La Juve è una delle candidate dalla vittoria, ma l'Atletico sarò un ostacolo molto difficile".