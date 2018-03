RMC SPORT - Juan Jesus: "Risultato importante in vista dello Shakhtar"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Juan Jesus, difensore della Roma, ha parlato a RMC Sport in mixed zone al termine della partita tra i giallorossi ed il Torino, ritornando a dedicare un pensiero anche ad Astori: "Abbiamo perso un collega di lavoro a cui tutti volevano bene. Era un bravo ragazzo. Adesso mandiamo i cari saluti alla famiglia, perché chi soffre è chi resta qui. Per quanto riguarda la partita con il Torino abbiamo sofferto nei primi minuti perché loro erano molto chiusi, ma poi abbiamo trovato gli spazi nel secondo tempo e ne abbiamo approfittato benissimo. La prossima partita con lo Shakhtar? Dobbiamo prepararla al meglio perché sarà importantissima. Oggi non abbiamo preso gol ed è stato importante per darci ancora più fiducia per la gara di Champions. Il mister sicuramente manderà in campo la squadra più pronta perché abbiamo bisogno di vincere questa partita. Se mi ha sorpreso qualcosa dello Shakhtar nella gara di andata? No perché ho tanti amici lì e sapevo delle loro qualità. Adesso dobbiamo essere ancora più attenti perché abbiamo dimostrato che possiamo fare la partita. Dobbiamo giocare, rischiare e fare di tutto per passare il turno in Champions".