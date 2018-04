RMC SPORT - Julio Cruz: "Spero in Icardi e Dybala in Russia, ma è difficile"

© foto di Filippo Gabutti

Julio Cruz ospite di 'RMC Sport'. L'ex centravanti argentino, che tra le altre ha vestito la casacca dell'Inter, s'è così espresso su Icardi e sulla possibilità che venga convocato da ct Sampaoli per Russia 2018: "Il centravanti dell'Inter sta dimostrando che è molto forte e i numeri parlano da soli, ma quando ha vestito la maglia dell'Argentina non ha giocato bene e non è riuscito a dimostrare il suo valore. Per me dovrebbe essere l'alter ego di Higuain, mi auguro possa andare al Mondiale, ma a decidere è Sampaoli".

E Dybala?

"Mi dispiace perché nelle ultime gare con la nazionale non ha fatto quello che tutti si auguravano. Gioca nel ruolo di Messi che è il migliore del mondo insieme a Cristiano Ronaldo, ma mi auguro che abbia una possibilità di partecipare".