RMC SPORT - Juve, Agnelli: "Ricci ai ricavi, Paratici allo sport, Re ai servizi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli, in Lega Calcio a Milano, ha parlato dopo l'addio di Marotta."Com'è chiaro a tutti, c'è un CdA che ha la gestione della società con un sistema di deleghe. Verranno assegnate quando il nuovo consiglio si costituirà, il prossimo 25 ottobre. Le deleghe faranno funzionare il modello di gestione della Juventus: al centro c'è lo sport, poi i ricavi e infine i servizi. Non ci sarà nessun tipo di cambiamento, funzionerà come fatto fino a oggi. Cambierà la leadership all'interno di Juventus, oggi abbiamo mandato la prima disposizione: Giorgio Ricci avrà la responsabilità dei ricavi, l'area sport sarà compito di Paratici, per gli acquisti invece Marco Re. Hanno tutti 45 anni di media, è gente pronta e preparata anche grazie allo straordinario lavoro di Marotta e Mazzia. Hanno fatto crescere giovani dirigenti che ora avranno di fronte sfide molto ambiziose. Dobbiamo essere in grado di competere con le squadre davanti a noi, soprattutto con lo spettro dei ricavi. Abbiamo sei anni molto definiti di fronte a noi, la centralità passa per il campo, che è determinante. Ma sono altrettanto importanti quelle economiche. Le date? Il sistema di deleghe lo decide il CdA, il 25 ottobre".