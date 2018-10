RMC SPORT - Juve, Allegri: "A Manchester pronti per una grande gara"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In zona mista è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro il Genoa. Ecco quanto raccolto dai colleghi di TuttoJuve.com:

Aveva avvertito la squadra sul non sottovalutare l'impegno, sul fatto di dover chiudere le partite e sul fatto che dopo la pausa le partite fossero più pericolose. E' stato un buon profeta e si è arrabbiato.

"Sono rimasto contento per i primi 60 minuti, soprattutto per i primi 10 del secondo tempo, dove la squadra è entrata bene e voleva fare il secondo gol. poi siamo usciti dalla partita, abbiamo iniziato a giocare singolarmente, dopo l'1-1 abbiamo avuto anche una bella reazione, ma una reazione singola, cosa che non c'era mai capitata. Possono capitare, perchè nel calcio non puoi sempre vincere, c'è sempre qualcosa che ogni tanto ti va storto, quindi accettiamo questo pari, è un punto in classifica. Intanto abbiamo preso un punto alla Roma, poi vediamo le altre".

Questo pareggio può fare bene in vista di Manchester?

"In vista di Manchester faceva bene la vittoria, perchè a Manchester loro giocano per vincere e noi uguale, quindi non è una partita tattica. Miglioreremo sicuramente l'attenzione, a Manchester sicuramente saremo pronti per fare una grande partita, indipendentemente da come finirà. Oggi però era una partita da vincere".

Almeno questo pareggio vi toglie il peso di vincerle tutte. Douglas come è entrato?

"Il peso di vincerle tutte io non l'ho mai avuto, oggi bisognava vincere, perchè queste quattro partite allungano la classifica. E oggi non siamo stati in grado di allungarla. Douglas quando è entrato ha fatto due cose buone, il resto poteva farlo meglio"

Nel secondo tempo è calata la Juventus o è cresciuto il Genoa?

"Noi siamo stati frenetici e il Genoa è stato molto bravo a farci uscire dalla partita".