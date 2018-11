RMC SPORT - Juve, Allegri: "Bene Benatia e Bentancur. Serve più attenzione"

“Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All’esterno vedo tante ansie, ma all’interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds dell’Udinese,...

Tifosi a Zhang, ama l'Inter come noi

Chievo, i convocati di Ventura per il Sassuolo. Hetemaj c'è

Il doppio ex Rosi: "Fiorentina da Europa League, Roma indebolita"

Sampdoria, i convocati per il Torino: recuperano Murru e Defrel

P. Sousa torna al Franchi per Fiorentina-Roma: "Felice di essere qui"

Sassuolo, i convocati per il Chievo: out Babacar, Boga e Bourabia

Le pagelle del Benevento - Billong attento, Coda non basta

402 gol in campionato: CR7 premiato da Agnelli prima di Juve-Cagliari

David Beckham: "Momento di cambiamento per il Real Madrid"

Juve-Cagliari, il gol di Dybala il secondo più veloce dei bianconeri in A

Bosco: "Benatia non convince. Barella? Il problema è il costo"

Martorelli: "Napoli pronto per una grande stagione. Mertens alla Bebeto"

Mandzukic come sta? "Speriamo bene e vediamo domani. Vediamo domani Douglas Costa, Bernardeschi. Chiellini è a disposizione. Matuidi ha preso un bel colpo, vediamo. Comunque undici per mercoledì ce li abbiamo".

Bisogna migliorare nella fase difensiva nei sincronismi o in concentrazione? "In sincronismi, con la voglia di fare un pochino di fatica perché quando si fa la fase difensiva bisogna lavorare meglio".

Dopo l'1-0 il ritmo si è abbassato un po' troppo? "No, abbiamo rischiato più volte di fare il secondo gol e invece dopo siamo un pochino usciti, abbiamo preso il gol. Ma prima del gol c'era già stata un'altra occasione in mezzo all'area dove potevamo pareggiare subito. E su queste cose dobbiamo sicuramente migliorare".

Benatia ha evitato un grosso problema? "Benatia ha fatto una buona partita come Bentancur e tutta la squadra. In questo momento bisogna migliorare la fase difensiva perchè concediamo un po' troppi cross e un paio di palle dentro l'area si potevano evitare. Poi la squadra ha fatto tre gol ha avuto grandi occasioni. E soprattutto ha fatto 10 vittorie su 11 partite".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy