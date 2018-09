RMC SPORT - Juve, Allegri: "CR7 determina le gare in un modo o nell'altro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato con queste parole in zona mista la vittoria ottenuta oggi contro il Napoli in rimonta: “Se sono soddisfatto? Se parto dal fondo, non tanto. Quando siamo rimasti in dieci, dopo una bella prestazione, abbiamo cominciato a giocare da fermi, tenendo la palla nella nostra metà campo, invece bisogna tenerla nella loro metà campo E infatti abbiamo rischiato. Devo ringraziare Szczesny che ha fatto una grande parata su Callejon. Tuttavia dopo i minuti iniziali, dove siamo stati imprecisi, la squadra ha fatto una buona partita. Ronaldo? Anche mercoledì aveva fatto una bella partita. È un giocatore che sbaglia pochi passati e determina le gare in un modo o nell’altro. L’approccio alla gara? Capita di sbagliare, non siamo una macchina perfetta. Nella reazione i ragazzi sono stati molto bravi, devo fare i complimenti a tutti. Dybala secondo me ha fatto una buona partita, ha preso tanti falli, ci ha fatto giocare bene perché si è messo tra le linee, questo per noi è un vantaggio".