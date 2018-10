RMC SPORT - Juve, Allegri: "Dybala? Ha fatto una bella partita, ha giocato bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a RMC Sport dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Manchester United a Old Trafford: "Potevamo fare qualche golletto di più e su questo dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio. Ma sono contento della partita che i miei hanno fatto. Una partita giusta, con grande tecnica, grande fase difensiva. Ora dobbiamo pensare al campionato perché abbiamo due partite che non possiamo sbagliare. Dybala? Ha fatto una bella partita, ha giocato bene e soprattutto ha fatto giocar bene tutta la squadra".