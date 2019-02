Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, intercettato da RMC Sport in zona mista, ha parlato così dopo il 3-0 al Sassuolo: "Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà nei primi 10-15 minuti, poi la squadra si è ricompattata, ha aspettato che passasse il momento e alla fine ha fatto una bella partita".

Sul Sassuolo: "È stata una serata di festa. Il Sassuolo è una società forte, con un grande presidente, un'ottima squadra, che dà soddisfazioni, è una realtà importante del calcio italiano".

Sui problemi dell'ultima settimana: "Problemi no, abbiamo fatto un pareggio in campionato dopo tante vittorie. C'è stata in mezzo la sconfitta di Bergamo, ma sono state due partite dove ci sono stati più errori singoli che errori di squadra".