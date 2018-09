RMC SPORT - Juve, Barzagli: "CR7 dà energia, un piacere allenarsi con lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport a margine del Memorial Scirea, il difensore della Juventus - Andrea Barzagli - ha parlato anche di Champions League e di Cristiano Ronaldo: "Se è l'anno buono per la Champions? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando. Abbiamo giocato due finali negli ultimi anni, ci siamo rinforzati prendendo un giocatore che sa come si vincono le finali. Ma la Champions non è una competizione semplice, va a momenti e noi dobbiamo essere bravi a cogliere il momento. CR7? La minor preoccupazione è il fatto che non abbia segnato, del resto ha sempre dimostrato nella sua carriera di farne tantissimi. Per me è un piacere allenarmi con lui, giocatore di grande professionalità. Ed è una persona che trasmette energia e grande voglia di lavoro".