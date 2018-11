RMC SPORT - Juve, Benatia: "Squadra più tecnica, ma concediamo di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista è intervenuto dopo Juventus-Cagliari 3-1 il difensore bianconero Mehdi Benatia: “Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, potevamo gestirla meglio. Siamo stati bravi a segnare il terzo gol, ma in Serie A tutte le gare sono difficili. Bisogna restare sempre in partita. Il Cagliari ha una bella squadra, sono contento perché ci voleva una vittoria per preparare bene la gara col Manchester United. Prendiamo qualche gol in più rispetto allo scorso anno, giochiamo magari meglio perché abbiamo giocatori tecnici, ma lasciamo un po’ di spazi. Non siamo ancora perfetti e bisogna lavorare, tornando quella squadra capace di non prendere gol per 10-15 partite. Abbiamo esterni di una qualità incredibile come Cancelo, che cercano l’uno contro uno, ma lasciamo qualcosa in difesa. Dietro dobbiamo stare molto più attenti, sono fenomeni ma non puoi chiedere loro di difendere. Sappiamo dove c’è da migliorare e piano piano lo faremo”.