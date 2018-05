RMC SPORT - Juve, Bernardeschi: "Felice per il mio primo titolo"

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, in mix zone ha parlato della vittoria in Coppa Italia sul Milan ai microfoni di RMC Sport: “Siamo molto felici ed orgogliosi di aver portato a casa questo successo, per me è il primo ed è un po' speciale. Ce lo siamo meritati. Il Milan è una buona squadra e nei primi minuti l'abbiamo un po' sofferta, ma poi siamo cresciuti col passare dei minuti mentre loro sono calati e sono venute fuori le nostre qualità tecniche. Quello che mi ha impressionato di più è la mentalità di questa società, dei giocatori. C'è da portare a casa i frutti di questa stagione e per me di portare a casa questi primi due titoli della mia carriera, anche se non c'è ancora la matematica per lo Scudetto che salvo catastrofi sarà nostro”.