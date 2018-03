RMC Sport - Juve, Buffon: "CR7 non mi farà dormire. Mugugni ingenerosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Milan, il capitano della Juventus Gigi Buffon è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:

Per 17 minuti avete mancato un record di imbattibilità per colpa di Bonucci: quanto ti dispiace?

"Non mi dispiace per nulla, a Ferrara negli spogliatoi parlavo con i ragazzi e ho detto 'Avrei preferito prendere gol e vincere 2-1' che non fare 0-0 e oggi quando ha segnato Leo ho pensato 'Magari la vinciamo uguale e sono più felice di aver fatto 0-0' e così in fondo è stato perché vincere questa gara per noi in una serata simile era una cosa indispensabile. L'abbiamo fatto mettendo in campo molta determinazione, sofferenza, spirito di sacrificio, un pizzico di fortuna come normale che sia ma secondo me abbiamo incontrato una delle squadre migliori della Serie A che grazie al lavoro di Gattuso è stata completamente stravolta e ribaltata e rispetto a quella dell'andata è una squadra che ha una grande anima, una grande compattezza, idee chiare e faccio tanti complimenti a loro e a Gattuto".

Sui mugugni per Khedira che ha zittito il pubblico?

"E' un qualcosa di ingeneroso, qualcosa che non si dovrebbe ripetere perché se fossi un tifoso della Juve non potrei fischiare mai nessuno di questi ragazzi, al di là che si chiami Buffon o Khedira, perché anche quest'anno stiamo facendo oltre a quello degli altri anni, un qualcosa di straordinario e se ci sono momenti di difficoltà, sono momenti in cui ci si stringe attorno alla squadra, momenti in cui i giocatori hanno bisogno di sentire il pubblico vicino, il pubblico amico e il pubblico che magari ti esorta a fare meglio ma in positivo. Chiaro che sentire questi mugugni, non sono rivolti a Khedira, anche per il sottoscritto se magari sbagli una palla o a Chiellini se sbaglia un anticipo dopo 20 minuti di gioco, insomma questo è un qualcosa che non ci fa bene a noi come squadra perché poi con tanta retorica si dice 'si vince tutti insieme, si perde tutti insieme', poi invece non è così perché vince uno e perde quell'altro, invece no bisogna vincere insieme e bisogna perdere insieme con dignità fino in fondo, perché stiamo vivendo un'epopea e un periodo davvero irripetibile e vorrei che non venisse trascurato e chi tutti lo avessero a mente perché essere di nuovo primi in classifica, in finale di Coppa Italia, ai quarti di Champions, mi sembra che qualcosina abbiamo dato, stiamo dando e stiamo dimostrando. I nostri tifosi e non parla di curva perché la curva ci sostiene sempre dal primo al 90', però abbiamo bisogno di sentire tutto lo stadio a nostro favore, che ci spinge a compiere l'impresa".

Adesso una sfida suggestiva contro i campioni in carica?

"Suggestiva... è una sfida sicuramente al quale teniamo tanto ma sappiamo che le difficoltà saranno innumerevoli, sappiamo che giochiamo contro una squadra che è più forte di noi, questo lo dice la storia, le individualità che hanno ma penso anche che in due partite non sempre vincono i più forti ma possono vincere anche i più bravi e se riusciamo in due gare ad essere più bravi di loro, compieremo un'impresa pazzesca".

In cosa siete migliori del Real?

"Ora non te lo so dire, te lo dirò dopo la gara".

Chi preferisci vedere in panchina?

"Quando giochi contro una squadra come il Real Madrid, penso che il portiere avversario e la difesa abbiano davvero tanti problemi a cui pensare che levi uno, entra altro: cambia poco. So che ci sarà Ronaldo e questo mi farà passare qualche notte complicata".