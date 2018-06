RMC SPORT - Juve-Perin, ci siamo. Da limare bonus e modalità pagamento

Verso l'amichevole contro l'Olanda, in scena lunedì all'Allianz Stadium, Mattia Perin presenta la sfida degli azzurri dalla sala stampa di Vinovo. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. Si comincia parlando del futuro di Perin. Ti senti già a casa qui? "Penso solo alla Nazionale....

LIVE TMW - Italia, Perin: "Juve? Sono pronto per il grande salto"

TOP NEWS Ore 13 - Napoli, accordo per Verdi. Juve, i sostituti di Benatia

Roma, per il ruolo da secondo c'è anche Meret

Atalanta, monitorato l'argentino Battaglia per il centrocampo

Mancini: "Felice per l'entusiasmo. Gli italiani hanno capito il momento"

Roma, Lobont dice addio: "Bello smettere in giallorosso"

Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Piace alla Roma, ma no offerte ufficiali"

Parma, due strade per Calaiò: addio o rinnovo ed eredità di Lucarelli

Sampdoria, nome nuovo per il centrocampo. Piace Walace

Inter, primo contatto col Sassuolo per Politano. Risposta fredda

Qatar, offerta monstre per Zidane ct: 50 milioni all'anno fino al 2022

Chievo, caccia all'attaccante: sondaggio per Falcinelli

Inter, per Dembelé servono 30 milioni. Molto dipende da Pochettino

Nizza, striscione per Balo: "Pelle nera sangue rosso, qui sei il capitano"

Roma, passi avanti per Berardi. Si lavora al prestito con diritto di riscatto

Napoli, un altro Vidal per Ancelotti: nel mirino l'esterno Aleix del Barça

Italia, Perin: "Juve? Sono pronto per il grande salto"

Genoa, crescono i pretendenti per Laxalt: ci sono le romane

Fiorentina, offerta per il giovane Gonzalez dell'Argentinos Juniors

Perin alla Juve ormai ci siamo, da sistemare bonus e modalità di pagamento ma l’operazione è in chiusura

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy