RMC SPORT - Juventus, Alex Sandro: "Il rinnovo? Non ci penso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore della Juventus Alex Sandro ha commentato in zona mista la gara vinta in rimonta contro il Napoli: “È stata una vittoria importantissima in uno scontro diretto. Era una sfida che valeva sei punti per noi e credo che abbiamo fatto molto bene. Il gap con il Napoli? Secondo me Juventus e Napoli saranno vicine fino al termine della stagione. Sono due squadre fortissime che lavorano tanto e che fanno sempre bene. Il mio rinnovo? Io penso solamente al contratto che ho adesso. I cori contro i tifosi del Napoli? Non ho visto né sentito niente”.