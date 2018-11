RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Buona prova da parte dei singoli"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In zona mista, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria ottenuta oggi contro la Spal: “È la seconda gara di fila che non prendiamo gol, abbiamo fatto una buona prestazione, secondo tempo meglio del primo. La Spal gioca bene, è organizzata, ti mette a giro. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, mentre nel secondo è andata meglio. Bentancur e Douglas Costa? Hanno fatto bene, Douglas meglio nel secondo tempo perché ha svariato di più. Bentancur sta crescendo, è stato tatticamente ordinato. Perin ha fatto bene e ha dato sicurezza lì dietro, anche Rugani ha fatto una bella partita e sono contento. Il Valencia? Non siamo riusciti con lo United, ci proveremo martedì. Alex Sandro era solamente stanco”.