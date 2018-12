© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commenta ai microfoni di RMC Sport il match vinto contro la Sampdoria: “Oggi siamo stati fortunati. Gli applausi mi hanno fatto molto piacere, è stata una bella partita a parte il quarto d’ora finale in cui siamo un po’ usciti dal campo. Il VAR sicuramente negli episodi oggettivi è stato importante. L’anno scorso le gare decisive sono state Milano e Roma con la Lazio, quest’anno vedremo. Cristiano Ronaldo? È il migliore, aiutato dalla squadra che lo mette nelle condizioni di poter fare bene e ci mette nelle condizioni di vincere le partite. Il VAR è uno strumento importante per gli episodi oggettivi, in quelli soggettivi è sempre discrezione dell’arbitro. È inutile arrabbiarsi, in Italia poi si vedono sempre cose che non ci sono. Bisogna stemperare i toni nel campionato italiano”.