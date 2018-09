RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Dispiace per l'episodio di Douglas Costa"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così in zona mista la vittoria di oggi contro il Sassuolo: “Sono contento per tutto quello che i ragazzi hanno fatto, dispiace per quello che è successo nella parte finale della partita. De Sciglio? Non l’ho voluto rischiare perché nel riscaldamento sentiva fastidio, abbiamo comunque delle soluzioni, Cancelo può giocare a sinistro. Per Douglas Costa mi dispiace, è un ragazzo tranquillo e la partita era ormai finita. Emre Can? Ha fatto una buona partita finché ha tenuto fisicamente, sono contento. Non siamo mai andati in sofferenza, abbiamo continuato a cercare il gol con frenesia e abbiamo un po’ giocato singolarmente. Sono contento per Cristiano Ronaldo, il secondo gol è stato molto bello”.