RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Douglas Costa è un valore aggiunto"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista al termine della gara vinta 3-1 sul Bologna: “Non ho assolutamente gridato. La squadra ha avuto una bella reazione contro il Bologna che ha fatto una bella partita difensivamente. Siamo a fine campionato, c’è un po’ di stanchezza, ma è bastato un gol per ribaltare la partita. Douglas Costa? È sempre stato importante nella sua carriera, lo è nella Juventus. In questo momento sta molto bene ed è un valore aggiunto. Il Milan? Ora pensiamo alla vittoria di stasera, abbiamo tre giorni per preparare la gara contro il Milan e vedremo”.