RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Dovremo vincere sabato a Benevento"

RMC SPORT - Milan, Bonucci: "L'esultanza non è legata alla Juventus"

In zona mista dopo Juventus-Milan 3-1 è intervenuto il grande ex della gara, Leonardo Bonucci: “Il record tolto alla Juventus? Interrompere il record era scritto nel destino, ovviamente fa piacere fare gol, ma la sconfitta fa male. Abbiamo giocato per lunghi tratti meglio della Juventus,...