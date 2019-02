Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto con il Frosinone. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Sono felice per la rete di Dybala, ha fatto un bellissimo gol. Ci voleva dopo le ottime prestazioni che ha fatto finora. La squadra ha preso con serietà questa partita, perché comunque il campionato non è finito. Prima di oggi erano nove vittorie, ad oggi sono otto. Anche se potenzialmente potrebbero non bastare perché il Napoli potrebbe vincere le ultime 15 partite. Noi dobbiamo continuare passo dopo passo. Ora penseremo alla partita di mercoledì".

Chiellini e Bonucci titolari. Chiellini ha fatto un'ora bene. Un segnale positivo in vista della partita con l'Atletico?

"È un segnale positivo perché hanno messo minutaggio nelle gambe, ma direi che la squadra sta crescendo di condizione".

L'Atletico ha recuperato Diego Costa. Sarà una partita molto fisica immagino.

"Molto fisica. Diego Costa è un giocatore importante, però sapevamo che l'Atletico Madrid è una squadra tosta".