RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Entusiasmo per la prima di CR7 allo Stadium"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Lazio: “Ci sono molto cose positive, devo dire bravi ai ragazzi perché la squadra ha tenuto sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo avuto un po’ fretta all’inizio per stare dietro all’entusiasmo della prima di Ronaldo allo stadio, questo entusiasmo si respirava, abbiamo avuto fretta nelle giocate ma poi la squadra ha risposto bene. Cancelo? Già il fatto che Lulic non sia scappato vuol dire che è migliorato. La difesa? Ci sono dei momenti in cui è necessario cambiare, anche i cambi sono stati determinanti. La Lazio è un’ottima squadra, che gioca un gran calcio di grande fisiciità e tecnica”.