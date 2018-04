RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Pjanic? Non dovrebbe essere grave"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato in zona mista la gara vinta contro la Sampdoria. Ecco quanto ripreso dall’inviato di RMC Sport: “Non era semplice contro una Sampdoria che gioca molto bene, che non ti concede, a cui è difficile fare gol. I ragazzi hanno giocato una gara intelligente senza concedere nulla, aspettando il momento giusto per fare gol. Ora dobbiamo pensare alla gara di mercoledì dobbiamo avere grande rispetto per il Crotone che ieri ha fatto una grande partita per poi prepararci allo scontro diretto contro il Napoli. Oggi abbiamo ritrovato Howedes, è un calciatore campione del mondo con la Nazionale tedesca e stasera si è visto. Douglas Costa? Stasera il cambio l’ha fatto Pjanic che si è fatto male, quindi è stato molto bravo lui… Pjanic come sta? Non dovrebbe essere nulla di grave”.