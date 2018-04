RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Ronaldo ha fatto un gol della madonna"

Fonte: dall'inviato Marco Spadavecchia

Intercettato dai microfoni di RMC Sport in mixed zone, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri analizza così il ko di oggi contro il Real Madrid, che mette a serio rischio le ambizioni europee bianconere: "Abbiamo giocato contro la squadra favorita per vincere la Champions e l'ho sempre detto. Rispetto a Cardiff la squadra ha tenuto bene il campo fino al rosso di Dybala, in questo momento Cristiano Ronaldo è il miglior centravanti al mondo e in ogni occasione fa gol, sul primo siamo stati troppo leggeri e sul secondo abbiamo sbagliato, rimediato e questo ha tirato fuori un gol della madonna. Contro di loro poi diventa difficile, dispiace aver preso il terzo ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla".

Neanche da Dybala si aspettava qualcosa in più?

"Dybala ha fatto una buona partita, ha giocato bene tecnicamente, la squara ha fatto una partita pulita ma quando giochi col Real Madrid e loro hanno la palla diventano micidiali".

Teme il contraccolpo di una sconfitta così pesante?

"Sabato dobbiamo andare a Benevento e fare tre punti o rischiamo di buttare via tutta la stagione. Non ci deve essere contraccolpo".

Speranze per il ritorno?

"Nel calcio non si sa mai, magari dopo cinque minuti buttano fuori uno di loro e andiamo in vantaggio noi, ma la vedo difficile".

C'è rammarico per i due centrocampisti? Magari con una mediana più folta avreste potuto fare meglio.

"E' una domanda che non ha senso. Avevo due centrocampisti più Alex Sandro che ha giocato bene avanzato. Non conta il numero di centrocampisti, ma il fatto che loro non hanno sbagliato un passaggio e noi è andato tutto male, perché l'anno scorso col Barcellona Buffon fa una parata su Iniesta sull'1-0 a e senza il pari cambia tutto. Il calcio è fatto così, bisogna accettare a malincuore questa sconfitta".

E' il gol più bello che ha mai visto dal vivo?

"Ha fatto un gol straordinario, ma anche Carvajal gli ha messo una palla coi giri contati. Dalla tribuna guardate anche i gesti tecnici che vengono fatti".