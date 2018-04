RMC SPORT - Juventus, Cuadrado: "Dobbiamo cercare di migliorare sempre"

RMC SPORT - Sconcerti: "Juventus, campionato ripreso in 3 minuti"

Mario Sconcerti, prestigiosa firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha commentato Inter-Juventus terminata con la vittoria in rimonta dei bianconeri: "Non c’è stato un rilancio dal punto di vista del gioco da parte della Juventus. Non è stata una bella partita delle...