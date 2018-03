RMC SPORT - Juventus, De Sciglio: "Bello ritrovare i giocatori del Milan"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista dopo Spal-Juventus 0-0 è intervenuto ai microfoni di RMC Sport il difensore bianconero Mattia De Sciglio: “Quando torneremo dalla Nazionale ci prepareremo al meglio per le prossime gare. Sarà un piacere ritrovare i miei ex compagni del Milan e passare del tempo sia con loro che con gli altri compagni delle altre squadre”.