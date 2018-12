RMC SPORT - Juventus, De Sciglio: "Contento di giocare con continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha parlato in zona mista dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria: "In determinate partite come quella di oggi c'è anche la bravura dell'avversario, perché comunque non bisogna dimenticare che la Sampdoria è in zona Europa, sta attraversando un buonissimo momento e lo sapevamo. E' una squadra che gioca molto bene e ha una grande organizzazione. Poi, noi, specialmente quando riusciamo a sbloccare le partite nei primissimi minuti come oggi e come mercoledì, dobbiamo essere più bravi poi a chiudere prima le partite e a non avere dei cali di concentrazione, di attenzione, dove poi allunghiamo la squadra e permettiamo all'avversaria di creare delle situazioni più pericolose. L'ultima partita dopo un girone intero d'andata... c'era anche un po' di stanchezza, però adesso c'è una settimana di pausa per ricaricare le pile e ripartire al meglio. L'obiettivo è quello di riprendere dalla fine della partita di oggi, migliorare sempre di più. E' chiaro che avere la continuità di giocare, poi mi permette di stare sempre meglio come successo in questo finale di 2018. Io sembro più sicuro? È normale, perché poi ogni partita aumenta anche la fiducia e l'autostima. Ti permette anche di provare delle giocate più difficili, di provare a rischiare anche di più".