RMC SPORT - Juventus, De Sciglio: "Possiamo sostituire al meglio Cancelo"

Il difensore della Juventus Mattia De Sciglio ha parlato in zona mista dopo la vittoria nel derby contro la Juventus: “Quando veniamo qui sappiamo che è sempre una battaglia sia per le condizioni del campo, per l’atmosfera e perché è sempre un derby. Loro sono una squadra fisica e organizzata, ci hanno concesso poco, ma noi siamo stati bravi a sfruttare l’occasione che abbiamo avuto. Cancelo? Abbiamo perso un giocatore importante, ma siamo in grado di sostituire al meglio gli assenti. Ognuno di noi sa quello che deve fare per aiutare la squadra. I risultati? Speriamo di continuare così, ora rimangono tre partite difficili prima della pausa e l’obiettivo è quello di arrivare al 29 facendo più punti possibili. Da martedì penseremo alla Roma, poi Atalanta e poi Sampdoria, saranno tutte difficili”.