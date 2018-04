RMC SPORT - Juventus, Howedes: "Infortunio alle spalle, sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Juventus-Sampdoria 3-1 è intervenuto in zona mista il difensore bianconero Benedikt Howedes. Ecco quanto raccolto dai microfoni di RMC Sport: “Sono molto felice sicuramente, non era semplice ma abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Anche per me non era facile, è stata una stagione difficile, ho avuto un lungo infortunio, ma ormai è passato: sono in forma, se sono riuscito a segnare allora sono molto felice".