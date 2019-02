Fonte: dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha così parlato in zona mista dal Mapei Stadium dopo lo 0-3 dei bianconeri in casa del Sassuolo: "Bella vittoria. Non era una partita facile perché loro giocano veramente bene. Dopo dieci minuti abbiamo cominciato a fare una partita seria, con umiltà. Non volevamo prendere gol, e siamo contenti di aver vinto. Siamo ad undici punti di vantaggio sul Napoli e siamo contenti per questo. Crescita fisica? In allenamento abbiamo fatto un gran lavoro e si vede che stiamo meglio adesso. Speriamo di continuare così per andare avanti", le dichiarazioni del centrocampista transalpino ai microfoni di RMC Sport.