RMC SPORT - Juventus, Matuidi: "Era importante partire bene"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato in zona mista dopo la vittoria sulla Lazio: “Siamo partiti col piede giusto, era importante per noi vincere, iniziare bene la stagione. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, sicuramente è stato importante per noi aver vinto. Ho cominciato tardi la stagione per via del Mondiale, non sono ancora al 100%, ma sto facendo la mia preparazione. Non sono ancora al top, ma era importante fare bene oggi. Il modulo? Abbiamo fatto molto bene secondo me, gli undici che sono scesi in campo hanno fatto il loro lavoro. È stato importante, abbiamo fatto il massimo dal punto di vista tecnico e tattico. CR7? È un giocatore eccezionale, di livello mondiale, è bellissimo giocare con uno come lui. Sicuramente con lui la Juventus è ancora più forte, gli serve tempo per conoscere la squadra e il calcio italiano, ma è normale. Sicuramente siamo migliorati, ma la Champions League non deve farci dimenticare il campionato. Non dobbiamo scegliere tra le due manifestazioni”.