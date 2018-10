RMC SPORT - Juventus, Paratici: "Milinkovic-Savic e Pogba? Mai trattati"

Fonte: Riccardo Caponetti

Dal palco del Premio Manlio Scopigno, Fabio Paratici - direttore sportivo della Juventus - ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore accostato ai bianconeri nell'ultima finestra di mercato: "È un bravissimo calciatore, ma non ne abbiamo mai parlato: né con lui e né con la Lazio. Stesso discorso per Pogba, un giocatore a cui siamo molto legati. Non ci abbiamo mai pensato".