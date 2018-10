RMC SPORT - Juventus, Pjanic: "Dobbiamo recuperare per martedì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in casa contro il Genoa, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Il Manchester United? Questa è un'altra competizione, fa solo capire che il campionato è lungo, dobbiamo essere dentro fino alla fine e non mollare niente. Dobbiamo essere sempre dentro ogni tre giorni, solo così riusciremo ad alzare tutti i trofei che vogliamo quest'anno. La squadra è dispiaciuta, ma la partita è finita e dobbiamo pensare a recuperare bene per martedì”.