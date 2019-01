Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha analizzato così ai microfoni di RMC Sport la vittoria ottenuta questa sera all'Olimpico con la Lazio: "Contavano i tre punti stasera. Non è facile vincere giocando così male come abbiamo fatto oggi. La Lazio ci ha messo in grande difficoltà e siamo davvero felici di aver portato a casa questa vittoria. Undici punti di vantaggio in classifica sul Napoli sono tanti, ma noi pensiamo una partita alla volta. Dobbiamo continuare così, sappiamo che in ogni gara di Serie A si celano grandissime difficoltà".