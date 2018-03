RMC SPORT - Juventus, Trezeguet: "Il club vuole vincere la Champions"

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato a RMC Sport Live Show dalla serata Bianconeri Legend proprio sulla squadra di Allegri: "La Juventus ha come obiettivo quello di arrivare in fondo anche alla Champions League. Hanno dimostrato a Londra di poter fare ottimi risultati. La Juventus vuole vincere la Champions e sta lavorando per centrare l'obiettivo".

Merito anche di Allegri che forse è un allenatore sottovalutato?

"Lo sa anche lui che ogni allenatore della Juve viene messo in discussione. Io lo vedo molto tranquillo ed è piena crescita con la squadra che lo segue e fa ciò che chiede. Vedo una squadra molto solida e bisogna continuare così".

Niente mondiali per l'Italia, invece la Francia che speranze ha?

"Dopo due europei interessanti per la Francia punta a vincere la Coppa del Mondo. Per me la qualità c'è per provare a vincere e per me è una seria candidata".