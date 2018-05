Fonte: Dal nostro inviato a Londra, Alessandro Rimi

Georgios Karagounis, ex centrocampista dell'Inter presente a Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport. “Lazio-Inter è come una finale, a volte è successo anche alla nostra Grecia. L'Inter deve entrare in campo con la giusta mentalità dal 1', deve fare bene dal punto di vista tattico”.

Milinkovic-Savic ti ha stupito? “Entrambe le squadre hanno calciatori importanti, la Lazio ha fatto bene in Europa League e in campionato. La prossima gara vale come una finale, con squadre che hanno tanta qualità. Spero che l'Inter possa fare una buona prestazione e che possa andare in Champions”.

Cosa vuol dire la Champions per l'Inter? “Per un club come l'Inter, la Champions deve essere l'obiettivo. Prima della gara si deve pensare a questo traguardo, ma senza fatica e stress. La testa e le gambe non devono accusare la pressione, una squadra come l'Inter è abituata a giocare per la Champions”.