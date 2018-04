RMC SPORT - Karamoh: "Champions? Vinciamo e non guardiamo gli altri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh, giovane esterno dell'Inter che ieri sera ha giocato titolare contro il Cagliari, ha parlato in mixed zone a RMC Sport della corsa Champions che vede impegnata la squadra di Spalletti con Roma e Lazio: "Noi dobbiamo vincere, la cosa importante è quella. Non guardiamo i risultati degli altri", il pensiero del talento francese. Chiosa sugli applausi del pubblico nerazzurro: "L'applauso del pubblico è stato molto importante per me. Ringrazio i fan, fa sempre piacere il loro sostegno. Peccato sia mancato il gol, lo farò la prossima volta".