RMC SPORT - Karembeu: "Il Portogallo può essere la sorpresa del Mondiale"

"Credo che sarà bello, peccato che non ci sia l'Italia. E' l'unica nazione ad averlo vinto in passato a mancare in Russia. Brasile e Argentina possono vincerlo, ma il Portogallo di Ronaldo può essere la sorpresa dopo aver vinto l'ultimo Europeo", è questo il pensiero ai microfoni di RMC Sport di Christian Karembeu, ex centrocampista di Sampdoria e Real Madrid.