RMC SPORT - Keita Baldé: "Avevo bisogno di una serata così"

Keita Baldé, autore di una doppietta nella rotonda vittoria dell'Inter sul Frosinone, ha parlato in zona mista anche a RMC Sport: "Sono contento per la partita che ho fatto e i gol. Ci volevano questi tre punti dopo la sconfitta di Bergamo. Siamo usciti subito concentrati con le idee chiare. Il vantaggio è arrivato subito e abbiamo continuato a giocare nello stesso modo. Servono tantissimo questi gol anche a livello personale, avevo bisogno di vivere una serata così e speriamo di viverne anche molte altre. 4-3-3 sono più abituato perché posso fare l'esterno più offensivo e creare più pericoli, ma anche nel 4-2-3-1 so cosa devo fare. Siamo una grande squadra e tutti i giocatori possono dare il loro contributo. Tottenham, Roma e Juve? Saranno tutte belle partite contro squadre molto forti, ma lo stesso discorso varrà per loro. Saranno comunque fondamentali per il nostro cammino"