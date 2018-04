RMC SPORT - Kluivert: “Non solo Milan su mio figlio, spero resti all'Ajax”

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

Presente all'UEFA Match for Solidarity a Ginevra, l'ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona Patrick Kluivert ha parlato al microfono di RMC Sport.

Cosa ricordi dei Mondiali e cosa pensa dell'esclusione dell'Italia da Russia 2018? “Non ci saranno Italia e Olanda, dispiace perché queste due Nazionali devono essere sempre presenti in grandi competizioni. Io ricordo il '98, segnai contro l'Argentina e contro il Brasile. Sono contento, ma ora non bisogna guardare al passato ma lavorare per il futuro con una squadra nuova e calciatori giovani. Il ct olandese ha elementi giovani che possono fare bene in futuro”.

Tra questi c'è anche tuo figlio Justin, che piace al Milan. “Non solo al Milan (ride, ndr). Ha debuttato contro il Portogallo, lui è felice e anche io lo sono. E' giovane, ha 18 anni e credo che debba pensare a fare bene con l'Ajax, spero che possa restare un altro anno ad Amsterdam per crescere ulteriormente fisicamente e mentalmente. Solo dopo potrà andare in un top club. Se dovesse trasferirsi oggi, potrebbe trovare tante difficoltà. Non so se è già pronto per una big, deve arrivare pronto a questi appuntamenti”.

A breve si gioca il Clásico tra Barcellona e Real Madrid. “Non è importante se c'è un trofeo in ballo o meno, una gara simile è sempre importantissima. Si tratta della partita più sentita della stagione”.