RMC SPORT - Kluivert: "Gol dedicato a Appie. Per me serata speciale"

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, talento della Roma autore del gol del 5-0 contro il Viktoria Plzen, ha parlato in zona mista dopo il successo di Champions: "Una serata speciale, sono molto contento. La dedica al gol era per il mio amico ed ex compagno di squadra Appie Nouri (classe '97 che lo scorso agosto si è svegliato dal coma dopo oltre un anno, ndr). Mi sono trovato bene, con la squadra insistiamo su questo concetto tattico e oggi è andata molto bene. Sono contento. Chi mi ha aiutato di più nell'inserimento? Mi trovo molto bene con Under, la nostra intesa è buona nonostante la lingua. Cosa è cambiato dopo Bologna? Ci siamo seduti e abbiamo parlato. Sapevamo di dover fare meglio, abbiamo lavorato duramente e ci siamo detti che giocare bene non bastava più, ora era il momento di vincere. Se ho sentito mio padre? Non ancora, ma sicuramente sarà felice e orgoglioso visto che sono diventato il più giovane della storia della Roma ad aver segnato in Champions".