RMC SPORT - Konsel: "Lazio, col Salisburgo è dura: gruppo fortissimo"

Fonte: dall'inviato a Roma, Lorenzo Marucci

© foto di Simone Lorini

L'ex portiere della Roma, Michael Konsel, prima della Partita Mundial parla a RMC Sport anche del RB Salisburgo, prossima avversaria europea della Lazio. "E' fortissimo, è una squadra che non molla mai fino alla fine. Ha tanta velocità, rapidità: fa del gruppo la sua arma migliore, è una sfida difficile per la Lazio. Secondo me è una gara da 50 e 50. Giocatori pericolosi? E' il gruppo, non è questione dei singoli".