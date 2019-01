RMC SPORT - Koulibaly: "Sconfitta che fa male, dovevamo fare meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta di Milano in zona mista ai microfoni anche di RMC Sport: “E’ una sconfitta che fa male perché volevamo andare avanti in Coppa Italia. Potevamo e dovevamo fare meglio, siamo molto dispiaciuti. Il Milan ha fatto la sua partita, giocando dietro e ci hanno messo in difficoltà. Hanno segnato con due ripartenze. Vorremmo raggiungere qualche traguardo quest'anno, abbiamo ancora due obiettivi e dobbiamo rispondere sul campo a partire da sabato. Piatek? Non mi ha sorpreso, è un giocatore forte che fa la differenza. Mi dispiace che io non ho fatto al meglio il mio lavoro ma questa sconfitta ci deve insegnare molto".