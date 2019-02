© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juraj Kucka, centrocampista del Parma, in zona mista e anche ai microfoni di RMC Sport ha parlato del pareggio dei suoi a Torino contro la Juventus: "Non abbiamo mollato mai stasera e ora ci possiamo godere un punto importante per noi. Ci abbiamo creduto fino alla fine, è un punto molto importante per noi e dobbiamo continuare così. Sono contento di essere tornato in Italia. Sto imparando durante gli allenamenti quello che il mister vuole che si faccia in campo. La Juventus per 60 minuti ha giocato molto bene e non pensavo che si potesse riprendere il risultato. Piano piano sto migliorando anche io dal punto di vista fisico".