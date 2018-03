RMC SPORT - L'appello di Iuliano: "Juve, Bonucci merita solo applausi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore bianconero, oggi allenatore, Mark Iuliano ha parlato così ai microfoni di RMC Sport di Leonardo Bonucci in vista di Juventus-Milan: "I grandi amori a volte portano anche a grandi litigi. I tifosi della Juve ci sono rimasti male per il suo trasferimento al Milan e sicuramente qualcuno lo fischierà, ma io penso che si debba solo fare un applauso a questo ragazzo che ha fatto benissimo con la maglia bianconera e ha sempre dato tutto". Il difensore rossonero sarà, d'altronde, il grande ex dell'incontro in programma stasera all'Allianz Stadium.