RMC SPORT - La carica di Milik: "Voglio un Napoli sempre così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli vince all'ultimo, ma convince, dopo un'ottima gara contro il Liverpool. Nel post-partita l'attaccante polacco Arkadiusz Milik ha raccontato il successo: "Abbiamo fatto veramente bene: con questa cattiveria e questa positività dobbiamo andare avanti. Lui ha fatto cose meravigliose nel calcio, ha vinto forse tutto, per noi ha fatto scelte buonissime. Abbiamo giocato con tre difensori, cambiando un po': abbiamo vinto, abbiamo 4 punti e siamo primi nel girone. Vogliamo giocare sempre come oggi, secondo me abbiamo giocato una gara di grandissimo livello".