RMC SPORT - La Russa: "Zhang, nuova era. C'è dimensione internazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine dell'Assemblea degli Azionisti, Ignazio La Russa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti sul posto. Queste le sue parole al microfono di RMC Sport: "Rispondo da piccolo azionista, non da presidente dell'Inter Club Parlamento di cui sono orgoglioso. Il nuovo presidente ha parlato di nuova era e io sono d'accordo, è un'era diversa da quella precedente e mi auguro che raccolga gli stessi risultati dell'era Moratti ma anche dei predecessori, con successi in campo nazionale e internazionale. Credo che il nuovo assetto proietti l'Inter verso una dimensione internazionale che visti i tempi serve assolutamente. Sono molto lieto dell'approccio con l'internazionalità. Penso però che tuttavia la proposta che ho fatto in assemblea di ampliare il CdA, non solo per un fatto romantico ma anche per un maggior rapporto con la base fondamentale dei tifosi che rimane milanese e italiana, possa portare all'introduzione di italiani, come rappresentanti dei tifosi scelti tra i tifosi non soci, dei piccoli azionisti, ma anche rappresentanti della famiglia Moratti e di altri presidenti. Così la nuova era sarebbe nuova ma non sganciata dalla storia interista di sempre".