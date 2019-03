RMC SPORT - Lanna: "DiFra soffre. Samp, anno giusto per l'Europa"

© foto di Federico De Luca

Marco Lanna - ex giocatore di Roma e Sampdoria - a RMC Sport 'Live Show':

Quante possibilità ha la Roma di passare in Champions?

"Almeno un buon 70% glielo darei. La Roma ha dimostrato di poter vincere e battere il Porto, anche se sarà una gara difficile. I giallorossi vorranno anche riscattarsi e cancellare dalla mente dei tifosi il derby perso".

Come vedi Di Francesco?

"Anche lui conosce bene l'ambiente romano, ci ha giocato tanti anni: è una città passionale che vive di momenti. Lo vedo teso, soffre perchè alcune cose sembrano non funzionare. Alcuni giocatori non stanno giocando all'altezza della situazione, soprattutto in difesa, dove gli errori sono frequenti".

Avrebbe senso cambiare allenatore adesso?

"Secondo me no, a meno che la società non colga nello spogliatoio una certa anarchia e una mancanza di rispetto nei confronti di Di Francesco. Qualche attenuante ce l'ha, per esempio rispetto all'anno scorso mancano dei giocatori chiave. Le somme le tirerei a fine campionato".

Quagliarella sta stupendo tutti...

"Non me lo aspettavo. Conoscevamo le sue qualità, ma sta facendo qualcosa di straordinario. Riesce a far gol in tutti i modi, ha tantissimi colpi e sta vivendo una seconda giovinezza. Ha la passione di un ragazzino. La Sampdoria è cresciuta, anche nella mentalità: credo possa essere l'anno giusto per arrivare in Europa. Domenica contro l'Atalanta sarà una grande partita. Giampaolo? Penso rimarrà a lungo e già sarà una buona base di partenza per il futuro".

La lotta per l'Europa League è un campionato nel campionato...

"L'Atalanta è una squadra che sta facendo grandissime cose, giocando un calcio bellissimo: adesso sta meglio di tutti. Il Torino sta trovando continuità di risultati e un assetto difensivo molto forte. La Sampdoria può essere la sorpresa ma tutto è ancora in gioco. Non tralascerei neanche la Fiorentina, ci sono tanti scontri diretti".