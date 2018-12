RMC SPORT - Lanna: "Roma, non è facile trovare l'equilibrio giusto"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’ex romanista Marco Lanna per analizzare il momento dei giallorossi: “Negli ultimi anni la squadra è stata rivoluzionata, la società ha venduto i migliori acquistando giocatori molto giovani che devono ambientarsi. Non è facile trovare l'equilibrio giusto in una città come Roma, ho faticato io che venivo da Genova figuriamoci un giovane che viene dall'estero. Le colpe? L'allenatore è quello che paga sempre, ma sia la società che i giocatori dovrebbero farsi un esame di coscienza".