RMC SPORT - Lanna: "Samp-Genoa? Attenzione a Lapadula"

Marco Lanna, ex giocatore della Sampdoria, a RMC Sport Live Show ha parlato proprio in vista del derby di Genova di domani: "Ad inizio stagione nessuno avrebbe scommesso sulla Sampdoria in corsa per l'Europa. Hanno fatto benissimo nella prima parte e peccato per qualche colpo a vuoto nell'ultima parte. La Samp ha sbagliato alcune partite come Benevento, Crotone e Chievo. La squadra di Giamapolo in alcune situazioni non ha saputo gestire le partite. Lapadula? L'ho visto giocare con il Cagliari, è un giocatore che dà sempre tutto in campo. Non è riuscito in questa stagione a segnare tanto, specie su azione, ma è uno che ad un difensore crea sempre problemi perché non molla mai. E non dimentichiamoci che comunque è un attaccante capace di fare gol. Ballardini sta facendo davvero un ottimo lavoro con il Genoa, appena arrivato ha cercato soprattutto di sistemare la difesa e ci è riuscito".